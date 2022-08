Isaquias Queiroz é ouro no C1 500m no Pan-Americano e traz 4 medalhas de Halifax

Isaquias Queiroz jamais esquecerá sua passagem por Halifax, no Canadá. Em sete dias, com disputas do Mundial e do Campeonato Pan-americano Canoagem Velocidade, o atleta brasileiro conquistou quatro medalhas, fechando o ciclo com ouro no C1 500m nesta sexta-feira.

No Mundial, o canoísta baiano levou ouro na mesma prova e ficou com a prata no C1 1000m, na qual é o campeão olímpico. No Pan-Americano, o ídolo brasileiro foi ainda melhor, subindo no topo do pódio nas duas modalidades.

"Mais uma medalhinha para mim, a quarta em duas semanas", celebrou Isaquias logo após seu novo triunfo no C1 500m. Abriu as conquistas levando o ouro na mesma prova, no sábado, e completou a saga nesta sexta-feira.

Terceiro colocado na final do C1 1000m na quinta-feira, o canadense Connor Fitzpatrick melhorou no C1 500m e ficou com a prata, seguido pelo colombiano Alejandro Rodriguez. Isaquias passou na frente com 1min49s60.

O Brasil fechou a competição em Halifax com mais duas medalhas de bronze nesta sexta-feira, com Ana Paula Vergutz no K1 1000m e com Vagner Souta, no K1 500m.