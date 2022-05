Isaquias Queiroz é prata no C1 500m na Copa do Mundo em Racice e fará final nos C1 1000m

Isaquias Queiroz teve um sábado de grandes desempenhos na etapa de Racice, na República Checa, durante a Copa do Mundo de canoagem velocidade. O brasileiro ficou com a medalha de prata no C1 500m, atrás do dono da casa Martin Fuska. Isaquias ainda venceu sua semifinal nos C1 1000m e avançou à final que acontece no domingo.

O brasileiro Isaquias Queiroz garantiu a medalha de prata no C1-500 metros na segunda posição com tempo de 1min44s23. Ele ficou atrás de Fuska, da República Checa, que ficou 31 centésimos na frente. O bronze ficou com o Catalin Chirila, da Romênia.

Leia Também Por que a liga de clubes no futebol brasileiro ainda não saiu do papel

Competindo em casa, Fuska disparou na frente e abriu ótima vantagem, com Isaquias sendo o único a se manter próximo do checo. A reta final da próxima manteve os dois muito próximos, enquanto Chirila conseguiu uma boa arrancada para ficar na terceira posição.

Nas semifinais do C1-1000m, o brasileiro também brilhou nas terras checas e conquistou a primeira colocação em sua etapa, com um tempo de 3min53s19, 64 milésimos à frente do húngaro Balazs Adolf. Isaquias disputará a final neste domingo, às 6h17 da manhã.

Na final B do c2-500m, Jacky Godmann e Felipe Vieira estiveram nas águas europeias e terminaram na quarta colocação, com tempo de 1min42s51. Após ficar em oitavo na 4ª bateria do c1 nos 1000m, Felipe não conseguiu avançar para a semifinal.