Isaquias Queiroz conquista prata no Mundial de canoagem e chega a 14ª medalha

Isaquias Queiroz voltou a ganhar uma medalha neste domingo, no Campeonato Mundial de canoagem, ao chegar em segundo lugar na prova C1 1.000m. Apesar de não ter largado tão bem, o brasileiro obteve o tempo de 4min15s80 com uma forte arrancada nos metros finais. Catalin Chirla, da Romênia, completou o percurso em 4min14s28 e subiu no lugar mais alto do pódio, enquanto o Tcheco Martin Fuksa ficou com o bronze ao fechar a disputa com 4min16s21.

A medalha de prata encerrou a sua sétima participação em mundiais. Ele agora ostenta sete ouros, uma prata e ainda seis bronzes. No sábado ele havia mostrado a sua força na modalidade ao faturar o título do C1 500m deste Mundial que está sendo disputado em Halifax, no Canadá.

Leia Também Isaquias Queiroz é campeão no Mundial de canoagem velocidade e chega à 13ª medalha

Antes de iniciar esta competição, o atleta brasileiro já projetava conquistar o seu 14º pódio. Com a promessa cumprida, ele centra o foco para os Jogos de Paris 2024. O seu histórico em Jogos Olímpicos o credenciam a mais conquistas. Isaquias tem um ouro conquistado em Tóquio 2020 e mais duas pratas e um bronze que foram arrebatadas na Rio 2016.

Finalizando a participação brasileira no Mundial, a dupla Erlon Silva e Filipe Vieira terminou em quinto lugar na final do C2 1.000m. O tempo da dupla foi de 4min08s24. O ouro nessa disputa ficou com os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker.