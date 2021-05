Isaquias Queiroz volta a competir após 21 meses com prata na Copa do Mundo

Grande esperança de medalha ao País na Olimpíada de Tóquio, Isaquias Queiróz voltou em grande estilo às competições. O atleta brasileiro conquistou neste domingo a medalha de prata no C1 1000m da etapa de Szeged, na Hungria, da Copa do Mundo da canoagem. Após 21 meses apenas treinando, o atleta baiano retornou mostrando que segue entre os melhores do mundo.

Numa incrível prova de recuperação após largada ruim na raia 5, Isaquias completou a disputa em 4m00s49, apenas dois segundos abaixo do alemão Conrad-Robin Scheibner, que liderou do início ao fim e levou o título com a marca de 3m58s49.

O resultado deixa o brasileiro muito motivado por briga ao inédito ouro olímpico no Japão após três medalhas conquistadas nos Jogos do Rio, em 2016. Isaquias deixou o tcheco Martin Fuska, sem principal adversário na canoagem, para trás, apenas na terceira colocação.

Como sempre faz, Isaquias comemorou bastante a conquista da prata. Ao cruzar a linha de chegada, o atleta cerrou os punhos e agradeceu aos céus por mais uma medalha no peito.

A dupla brasileira do C2 500, formada por Jacky Godmann e Filipe Vieira, ficou na quarta posição na final, com a marca de 1min43s16. Os espanhóis Martinez e Garcia fizeram 1min42s14 e levaram o ouro.