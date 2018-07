Isenções: COI quer rapidez na aprovação O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rogge, espera que a aprovação da lei que estabelece a isenção de impostos para a entidade nos Jogos de 2016 no Rio ocorra de forma "rápida''. Ontem, o Estado revelou que a Medida Provisória que contempla os benefícios foi emendada para ampliar as isenções também para empreiteiras, algo que o COI não pediu e que Londres, que realizou a Olimpíada este ano, não recebeu.