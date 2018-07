Isinbayeva dá à luz em junho e voltará a treinar por Rio-2016, diz técnico

MOSCOU - A recordista e campeã mundial do salto com vara, Yelena Isinbayeva, está prestes a ser mãe. Segundo o técnico da atleta russa, Yevgueni Trofimov, ela dará à luz em meados de junho e voltará a treinar o quanto antes, por causa da Olimpíada do Rio, em 2016.

"Dentro de aproximadamente um mês, Yelena será mãe pela primeira vez. Agora, ela se prepara para esse momento importante e está muito bem, muito animada", disse o técnico. A última competição de Isinbayeva foi o Mundial de Moscou, em agosto de 2013, quando foi campeã. Na competição disputada diante de sua torcida, a saltadora havia afirmado que tinha planos de engravidar e retornar às competições a tempo de estar na Olimpíada.

Passados os quase nove meses de gestação, a russa de 31 anos (completa 32 no dia 3 de junho) reafirmou seu desejo, o que deixou Trofimov bastante satisfeito. Afinal, para o técnico, Isinbayeva tem condições de saltar 5,15 m ou 5,20 m - ela alcançou 5,06 m em 2009.

"Yelena afirmou que vai voltar a competir e que quer participar dos Jogos do Rio. E ela tem meu total apoio", garantiu Trofimov. Além de ter batido 28 recordes mundiais, a russa conquistou dois ouros olímpicos (Atenas-2004 e Pequim-2008) e o bronze em Londres-2012.

Ainda não há uma previsão de quando a saltadora voltará a competir, o que será decidido apenas após a retomada dos treinos. "Em Volgogrado temos boas condições de treinamento em qualquer período do ano. Dispomos de uma pista coberta e de toda a infraestrutura necessária."

Yelena Isinbayeva nunca fez comentários a respeito da gravidez, embora o avanço da gestação tenha ficado evidente durante a Olimpíada de Inverno de Sochi, em fevereiro. Ela desempenhou o papel de "prefeita" da Vila de Atletas e também participou das cerimônias de abertura e encerramento. Da mesma maneira, nunca mencionou o nome do pai da criança. A imprensa russa diz que o namorado de Yelena é Nikita Petinov, de 24 anos, atleta do lançamento do dardo que não tem resultados relevantes em nível internacional.