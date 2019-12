Isinbayeva diz que punições da WADA à Rússia são 'assassinas'

Yelena Isinbayeva, duas vezes campeã olímpica do salto com vara, não poupou palavras para condenar as sanções impostas pela Agência Mundial Antidoping (WADA) contra a Rússia, por práticas de doping. "São extremamente cruéis, injustas, atrozes e assassinas", escreveu a ex-atleta no Instagram.

Isinbayeva admitiu que ninguém esperava uma decisão favorável da WADA para o esporte russo, segundo ela, pelas opiniões sobre o caso emitidas pelos veículos de imprensa. "Decidiremos conjuntamente se aceitamos ou apelamos da decisão. Em breve, realizaremos um conselho da Rusada (Agência Russa Antidoping), a decisão que tomaremos será um ponto de partida para nossas ações", garantiu.

Isinbayeva disse ser difícil entender como estão sendo defendidos os direitos dos atletas limpos do doping, com a decisão de obrigá-los competir sob uma bandeira neutra. A WADA condenou ontem excluir a Rússia de competições internacionais por quatro anos, devido manipulação de dados esportivos do laboratório de Moscou, em punição que incluirá os Jogos Olímpicos de 202 e até a Copa do Mundo de 2022.

As cidades russas não poderão concorrer aos Jogos Olímpicos de Verão de 2032, e a bandeira do país não poderá ser exibida em nenhum evento esportivo internacional, acrescentou a decisão da Wada.