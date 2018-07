Isinbayeva oficializa candidatura para presidência de federação da Rússia

A bicampeã olímpica Yelena Isinbayeva é candidata à presidência do que restou da Federação Russa de Atletismo (ARAF, na sigla em russo). O nome da recordista mundial do salto com vara foi confirmado nesta quinta-feira pela entidade, que terá sua eleição presidencial daqui a um mês, no dia 9 de dezembro, com outros três postulantes.

A ARAF segue suspensa pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), entidade que regula e organiza o atletismo no mundo. A punição foi aplicada há quase um ano, em novembro do ano passado, e não foi revogada nem por conta do Rio-2016. Por isso, a Rússia foi impedida de levar atletas para a Olimpíada no atletismo - 67 estavam convocados.

A própria Isinbayeva foi uma das prejudicadas por esse cenário. Ela voltou de um período sabático saltando 4,90m no Campeonato Russo, mas foi impedida de participar dos Jogos Olímpicos. Na competição, o ouro foi para a grega Ekateríni Stefanídi, que saltou 4,85m.

À época, Isinbayeva veio ao Rio para assistir às competições e fazer campanha em sua candidatura para a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional (COI), para o qual acabou eleita pelos seus pares.

Agora, aos 34 anos, Isinbayeva vai tentar chegar ao cargo máximo do atletismo na Rússia, chegando à eleição como ampla favorita, apesar da presença de Dmitri Shlyakhtin, que comanda a entidade desde janeiro, quando Vadim Zelichenok foi afastado, do secretário-geral da ARAF Mikhail Butov e do campeão olímpico de 2008 no salto em altura Andrei Silnov.