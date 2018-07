Isinbayeva quebra recorde mundial indoor após 3 anos

Yelena Isinbayeva encerrou nesta quinta-feira um jejum raro em sua carreira. A russa, um dos grandes nomes do atletismo na atualidade, voltou a quebrar um recorde mundial no salto com vara, algo que ela não fazia desde agosto de 2009. Ela saltou 5,01 metros no Meeting de Estocolmo, na Suécia, e melhorou em um centímetro o seu recorde indoor na prova.

Este foi o 28.º recorde mundial quebrado por Isinbayeva, de 29 anos. Nas provas indoor, ela começou com 4,81m em 2004, para, dois anos depois, já ter 4,91m como melhor marca. De 2006 a 2009, melhorou 2 centímetros por ano, sempre no Meeting de Donetsk, na Ucrânia, em fevereiro. Depois de duas temporadas ruins, ela volta a quebrar seu próprio recorde.

Nas provas ao ar livre, o primeiro recorde mundial de Yelena Isinbayeva foi alcançado em 2003, com a marca de 4,82m. A última vez que ela melhorou seu recorde foi em agosto de 2009, com os 5,06m atingidos em Zurique, na Suíça.

Depois de dominar o salto com vara por seis temporadas e ter dois anos frustrantes, Isinbayeva volta a ser protagonista exatamente em ano olímpico. "Esta é uma verdadeira volta", disse ela, após bater o recorde mundial em seu segundo salto em Estocolmo. "Esta era a minha noite e meu corpo respondeu ''sim''. Eu apenas saltei. Eu apenas aproveitei a competição, eu aproveitei minha performance."