Isinbayeva se afasta do esporte por tempo indeterminado

A bicampeão olímpica e recordista mundial do salto com vara Yelena Isinbayeva anunciou neste sábado que vai se afastar do esporte por tempo indeterminado. Apesar de não dar um prazo para o seu retorno, a russa avisou que tentará buscar a terceira medalha olímpica nos Jogos de Londres, em 2012.

A atleta se afastou dos treinos desde a decepção no Mundial de Atletismo Indoor, em Doha, no mês passado, quando não conseguiu chegar ao pódio. No ano passado, ela também frustrou as expectativas da torcida ao ir mal no Mundial de Berlim. A saltadora buscava o terceiro título consecutivo na Alemanha.

"Uma pausa nas competições é absolutamente necessária para mim", afirmou a russa, que já quebrou o recorde do salto com vara por 27 vezes. "Depois de mais de oito anos de treino puxado e competições em alto nível, tanto indoor quanto outdoor, eu preciso dar um passo para trás para cuidar da recuperação do meu corpo. Minha intenção é manter os treinos e a forma física", justificou.

Isinbayeva não deu previsões sobre o seu retorno e descartou participar do Campeonato Europeu em Barcelona, em julho deste ano. "Neste momento, eu não posso dizer quanto exatamente eu vou voltar às competições".

A russa, porém, garantiu que pretende participar da próxima Olimpíada. "Nada mudou nos meus objetivos de longo prazo, o que inclui os Mundiais de 2011 e 2013 e os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012".