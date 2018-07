Isinbayeva se candidata à presidência da Federação Russa de Atletismo

Bicampeã olímpica, Yelena Isinbayeva anunciou nesta quarta-feira sua intenção de se candidatar à presidência da Federação Russa de Atletismo. A estrela do salto com vara, já aposentada, pretende usar seu nome conhecido mundialmente para restabelecer o atletismo russo dentro da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês).

"Eu tomei a decisão de liderar nosso atletismo para restabelecer seu espaço na IAAF", declarou a russa de 34 anos, em declarações à agência russa TASS. "Certamente vou reunir esforços para restabelecer a justiça e garantir que os esportes permaneçam fora da política. Tenho meu próprio plano para resgatar nossa federação dentro da IAAF. Mas não será uma tarefa fácil", ponderou. O pleito está marcado para 9 de dezembro.

A Federação Russa está suspensa desde o fim do ano passado, em razão de uma série de escândalos de doping sistemático, que contava com o apoio do governo russo. Por causa de uma investigação independente liderada por um painel da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), a entidade esportiva da Rússia foi afastada de todas as competições internacionais.

A suspensão impediu que 67 esportistas do atletismo russo participassem da Olimpíada do Rio de Janeiro. Isinbayeva estava nesta lista de atletas excluídos do Rio-2016, apesar de nunca ter registrado resultados positivos em exames antidoping.