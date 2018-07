Isinbayeva se machuca em aquecimento para prova e adia retorno após gravidez

À agência de notícias russa Itar-Tass, Isinbayeva afirmou que sentiu dores enquanto corria. "Foi na minha perna de apoio. Tenho de parar porque sem ela não consigo pular direito. É recorrente de uma lesão que tive há algum tempo", contou a russa, sobre uma contusão sofrida há dois meses no período de treinamentos.

Isinbayeva terá agora que ir até Munique, na Alemanha, para fazer uma série de exames médicos como parte da recuperação. No entanto, seu treinador Evgeny Trofimov já falou neste sábado que a temporada indoor (durante o inverno) da russa está encerrada. A esperança do técnico é que a estrela do atletismo participe da temporada ao ar livre (no verão).

Bicampeã olímpica, Isinbayeva ficou parada após vencer o Mundial de Moscou, em 2013. No ano passado, a russa anunciou que retomaria plenamente a carreira para participar de seu quarto Jogos Olímpicos, no Rio. No entanto, isso pode não ocorrer, já que a Rússia está provisoriamente banida das competições pela IAAF (Federação Internacional de Atletismo, na sigla em inglês), por causa do escândalo de doping no país.