Istambul anuncia slogan de candidatura olímpica

"Bridge Together" é um jogo de palavras em inglês, que pode significar a construção de pontes para unir e superar os obstáculos juntos. Ele foi inspirado na Ponte do Bósforo, uma ponte em Istambul sobre o estreito do Bósforo, que liga os lados europeu e asiático da cidade turca.

O lema foi revelado no segundo dos quatro dias da visita da comissão de avaliação do Comitê Olímpico Internacional (COI) por Istambul. Assim, a cidade turca ressalta a sua capacidade de sediar uma edição da Olimpíada em dois continentes para superar as candidaturas de Tóquio e Madri.

Istambul também aposta no bom momento da economia da Turquia, que está em crescimento, e em instalações modernas para sediar o evento. Também nesta segunda, o empresário Ali Koc garantiu ao COI o apoio do setor privado à candidatura da cidade turca. Em janeiro, a candidatura garantiu o patrocínio no valor de US$ 20 milhões de sete empresas do país.