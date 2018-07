Istambul diz ao COI ser aposta na paz para Olimpíada

O primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, classificou Istambul como "a cidade da amizade e da paz", no momento em que sua região passa por um momento de instabilidade, entre outras razões, pela guerra civil na vizinha Síria. Precisamente, o conflito na Síria tem sido um dos maiores desafios para a candidatura de Istambul, cuja população é de maioria muçulmana e que é uma ponte entre a Europa e a Ásia.

"Há uma grande necessidade de paz na região e vemos Istambul e os anéis olímpicos como um sinal de paz e amizade", disse Erdogan, recém-chegado da conferência do G20 em São Petersburgo. "Quando voava no avião disse para a minha equipe que iria falar em um idioma, o idioma universal do coração e da paz".

O responsável pela candidatura, Hasan Arat, disse que uma edição da Olimpíada em Istambul será benéfica não só para a Turquia, mas para toda a região. Ele também destacou a história da cidade.

"Os atletas competirão em alguns dos mais emblemáticos cenários do planeta", disse Arat. "Os ciclistas competirão ao lado das muralhas da cidade, de 2 mil anos de idade, os remadores irão competir ao longo da Torre de Leandro e os maratonistas atravessarão a ponte do Bósforo (que liga a Ásia com a Europa)".

Istambul também prometeu aplicar uma política de tolerância zero contra o doping e promoveu vigorosamente a economia nacional. Esta é a quinta tentativa da cidade turca de sediar a Olimpíada. Istambul tem Madri e Tóquio como adversárias para receber pela primeira vez o evento.