Istambul promete melhorar trânsito para sediar Olimpíada

A promessa foi feita nesta terça-feira, o terceiro dos quatro dias da visita da comissão de avaliação do Comitê Olímpico Internacional (COI) da candidatura de Istambul. O comitê turco disse que a maioria dos atletas deve chegar em 30 minutos ou menos aos locais de competição, com um tempo médio de viagem de apenas 16 minutos.

O orçamento de infraestrutura proposto pela quinta tentativa de Istambul de sediar uma edição da Olimpíada é de US$ 19,2 bilhões. O valor é 10 vezes superior ao de Madri, de US$ 1,9 bilhão, e muito maior do que os US$ 4,9 bilhões sugeridos por Tóquio.

A escolha da sede da Olimpíada de 2020, que está sendo disputada por Istambul, Madri e Tóquio, será feita no dia 7 de setembro, em Buenos Aires, através de votação na Assembleia Geral COI.