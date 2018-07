Itália bate Colômbia e fica em 3.º no Mundial de Futsal A Itália repetiu a campanha de 2008 e terminou o Mundial de Futsal de 2012 na terceira colocação, com a vitória deste domingo sobre a surpreendente Colômbia por 3 a 0, em Bangcoc. Com o resultado, a seleção repetiu na Tailândia a campanha feita no Brasil, há quatro anos, quando terminou atrás justamente dos brasileiros, campeões, e dos espanhóis, segundos colocados.