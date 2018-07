Itália celebra atuação de Pirlo na vitória sobre México

RIO - Maestro da Itália na vitória por 2 a 1 sobre o México, neste domingo, o meia Pirlo foi celebrado pelos companheiros logo após o duelo, da qual saiu como o melhor jogador em campo. "Foi uma partida perfeita", comentou o técnico Cesare Prandelli, referindo-se ao gol do camisa 21, que abriu o placar no Maracanã, em seu centésimo jogo pela seleção italiana. "Não tenho palavras sobre Andrea Pirlo. Antes do jogo, demos uma salva de palmas a ele. É um exemplo para todos".

Prandelli também destacou que o elenco italiano estava bem preparado fisicamente para a estreia na Copa das Confederações. "Estávamos focados, queríamos ganhar e jogamos bem. Sabíamos o que tinha de ser feito", comentou o treinador.

O goleiro Buffon também parabenizou a atuação de Pirlo e não escondeu a alegria pela estreia promissora na competição. "Estou feliz (por Pirlo)", disse. "A Itália mereceu, foi uma vitória justa, mas o México é um país muito tradicional".

Na segunda rodada, a Itália enfrenta o Japão na próxima quarta-feira, no Recife, enquanto que o México, no mesmo dia, desafia o Brasil, líder do Grupo A, em Fortaleza.