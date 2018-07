Itália curte fim de reclusão com ida à churrascaria

A Itália chegou a Salvador quinta-feira passada, dia em que houve conflitos entre policiais e manifestantes pouco antes da partida entre Uruguai e Nigéria. Para não correr riscos, a delegação foi orientada a só sair do Hotel Matiz para treinar e jogar - no Rio e no Recife, cidades pelas quais os italianos haviam passado nas duas primeiras rodadas da competição, era comum os jogadores saírem para caminhar pela praia no período da manhã.

No final da tarde deste domingo, em entrevista coletiva no estádio Presidente Vargas antes do treinamento, o lateral-direito Maggio disse que esperava poder sair do hotel em Fortaleza - mesmo porque, como no Rio e no Recife, o hotel que hospeda a delegação fica de frente para o mar. "Ainda não recebemos nenhuma orientação sobre esse assunto. Espero poder sair um pouco para ver a cidade, mas, se por questão de segurança, tivermos de ficar no hotel não haverá problema."

Como o clima na cidade de Fortaleza estava tranquilo, os italianos aproveitaram a noite quente para passear um pouco e se fartarem de carne.