Itália decidirá sobre candidatura olímpica em fevereiro

O Comitê Olímpico Internacional (COI) exige que as cidades candidatas forneçam as garantias financeiras governamentais e os planos detalhados da proposta até o dia 15 de fevereiro. Depois de uma reunião do gabinete governamental nesta sexta-feira, Monti disse que a decisão do governo "virá dentro do prazo, significando meados de fevereiro".

Além de Roma, as cidades de Madri (Espanha), Tóquio (Japão), Istambul (Turquia), Doha (Catar) e Baku (Azerbaijão) também tentam sediar a Olimpíada de 2020. O COI escolherá a sede em Buenos Aires, na Argentina, em setembro de 2013.