Itália ficará concentrada em Mangaratiba durante a Copa

ROMA - A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) anunciou nesta sexta-feira que definiu a cidade de Mangaratiba (RJ), que fica a cerca de 100 quilômetros do Rio, como local de concentração da seleção da Itália durante a Copa do Mundo de 2014.

A entidade informou que os italianos ficarão hospedados no hotel Portobello Safari Resort, que dispõe de uma luxuosa estrutura e conta com todos os seus quartos com vista para o mar. A praia, por sinal, fica logo na porta do local, de natureza deslumbrante.

A FICG informou também que a escolha do local de concentração foi definido em uma reunião realizada nesta sexta, que contou com a presença do técnico Cesare Prandelli, assim como fixou o dia 5 de junho como data para viagem rumo ao Brasil.

Na Copa, a Itália terá de encarar o temido "grupo da morte", que também contará com Inglaterra e Uruguai, além da Costa Rica. A estreia no Mundial será no dia 14 de junho, contra o Inglaterra, em Manaus. Em seguida, os italianos terão pela frente os costarriquenhos, no dia 20, em Recife, para depois fechar a primeira fase diante dos uruguaios, dia 24, em Natal.