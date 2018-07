Itália, Holanda, Chile e EUA podem disputar torneio alternativo à Copa em 2018

Itália e Holanda, duas das seleções mais tradicionais do mundo, não disputarão a Copa do Mundo em 2018. Estados Unidos, Chile e Gana, que vinham marcando presença nas últimas edições do torneio, também não. Para poder evitar um prejuízo comercial com a ausência, surgiu a proposta de um torneio entre estas equipes.

Os jornalistas americanos Steven Goff, do Washington Post, e Jeff Carlisle, do canal de televisão ESPN, publicaram em suas redes que a ideia partiu da federação americana, a US Soccer, ao lado do seu braço comercial, a Soccer United Marketing, e que inicialmente ocorreria apenas uma série de amistosos, mas que poderia se tornar uma competição entre as eliminadas.

U.S. Soccer and Soccer United Marketing are, indeed, looking into "possibility" of bringing non-World Cup sides such as Italy, Netherlands, Ghana, Chile to U.S. next summer for tournament or series of matches. Probably a longshot but worth a try. — Steven Goff (@SoccerInsider) 14 de novembro de 2017

Can confirm the USSF and SUM are looking into possibly bringing in Italy, Ghana, Netherlands, and Chile for a series of friendlies, and perhaps a tournament. #usmnt — Jeff Carlisle (@JeffreyCarlisle) 14 de novembro de 2017

Com uma data FIFA marcada para o final de maio de 2018, a maior parte dos times nacionais deve realizar amistosos, independentemente de terem se classificado para a Copa ou não. Desta maneira, os estadunidenses pensam em levar quem também já está eliminado para o seu país neste período. A proposta foi bem recebida na Itália, onde prefeitos já se dispuseram a sediar alguns dos jogos nas cidades em que governam, segundo a Agência ANSA.

Embora não tenham sido mencionadas pelos jornalistas americanos, outras seleções com craques internacionais, como País de Gales (que conta com Gareth Bale e Aaron Ramsey) e Costa do Marfim (que tem Gervinho e Bailly), também estão fora da Copa da Rússia.