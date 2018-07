Itália nega que cogitou deixar Copa das Confederações

No comunicado, a Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) declara que confia totalmente na organização da Fifa e que não foi discutida a hipótese de deixar a competição, classificando como "estúpida" qualquer especulação sobre o assunto.

As famílias dos jogadores, um dos motivos de maior preocupação da Itália, não estariam nem mesmo em Salvador, cenário de ataques a carros da Fifa e palco do próximo jogo da equipe na Copa das Confederações, mas sim no Rio. A seleção italiana enfrentará o Brasil neste sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, no duelo que valerá a liderança do Grupo A da competição.

Segundo informações divulgadas no jornal O Estado de São Paulo na última quinta-feira, a seleção italiana havia se queixado à Fifa, preocupada com a segurança de seus jogadores, e queria mais garantias de que não haveria ataques à delegação do país e seus familiares que acompanham a o torneio no Brasil.