Itália tem o 'dérbi da afirmação' em Milão Para o Milan, é chance de confirmar a liderança batendo o maior rival; para a Inter, a oportunidade de confirmar a boa fase da equipe após início conturbado. Atrativos não faltam no dérbi milanês, hoje, no Estádio de San Siro, pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano. Líder com 37 pontos - como a Juventus, mas com mais gols marcados e melhor saldo -, o Milan teve semana agitada, mas segurou o atacante Alexandre Pato e renovou até 2014 com o técnico Massimiliano Allegri e está motivado. Em quinto lugar com 29, a Inter vem crescendo e terá o reforço do meia holandês Sneidjer, que garante estar em plena forma física.