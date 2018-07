Italiana leva a melhor e vence Ana Marcela Cunha em Salvador

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) chegou a informar que a vitória havia sido de Ana Marcela, mas reviu a decisão pelo recurso eletrônico, constatando, via imagem, que a italiana bateu na faixa de chegada centésimos de segundo à frente da baiana.

Bruni e Ana Marcela são duas das principais favoritas a subir ao pódio nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem, depois de terem sido respectivamente terceira e quarta colocadas no Mundial de Kazan. Poliana Okimoto também se classificou à Olimpíada pelo Mundial, mas está voltando de férias e não compete em Salvador.

Na prova desta sexta-feira na Bahia, Martina Grimaldi, bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e prata no Mundial de 2011, terminou em terceiro lugar. A italiana, entretanto, não vai ao Rio.

No masculino, a vitória ficou com Samuel de Bona, seguido de Fernando Pontes, seu colega do Grêmio Náutico União. Frederico Vanelli, terminou em terceiro, seguido de Victor Colonese, da Unisanta, e Simone Ruffini. Os dois italianos ficaram entre os 10 primeiros do Mundial e estarão na Olimpíada.

O Campeonato Brasileiro de Maratona Aquática ainda terá uma sexta e última etapa, também em Salvador, no sábado, mas em distância de 5 quilômetros (a prova desta sexta, assim como a olímpica, foi de 10km). Ana Marcela Cunha, heptacampeã, desta vez não fez todo o campeonato e não tem chance de disputar o título, que deverá ficar com Betina Lorscheitter, do GNU. No masculino, Fernando Pontes briga com Victor Colonese.