Italiano abandona Volta da França após descobrir câncer no testículo O veterano ciclista Ivan Basso anunciou nesta segunda-feira que está abandonando a disputa da Volta da França por um motivo bastante delicado. O italiano de 37 anos foi diagnosticado pela manhã com câncer no testículo esquerdo e, por isso, ficará afastado do esporte por tempo indeterminado.