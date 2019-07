Italiano brilha no fim e ganha etapa da Volta da França; Alaphilippe segue líder

Com uma forte performance na reta final, o ciclista italiano Matteo Trentin venceu nesta quarta-feira a 17ª etapa da Volta da França, finalizada na região montanhosa de Gap. Em sua reta final, a tradicional prova segue sendo liderada pelo francês Julian Alaphilippe, da equipe Deceuninck-Quick Step.

Foi a terceira vitória de Trentin numa etapa da competição, sendo a primeira desde 2014. Para voltar a vencer, o ciclista da equipe Mitchelton-Scott exigiu forte desempenho na reta final do trecho de 200 quilômetros, entre Pont du Gard e Gap.

Na reta final, ele se descolou do grupo que liderava a etapa e chegou com vantagem de 37 segundos sobre o norueguês Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), o segundo colocado do dia. O belga Greg Van Avermaet (CCC TEAM), campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, chegou em terceiro lugar, a 41 segundos do italiano.

"Eu estava com medo da aproximação de Asgreen e eu estava certo porque ele terminou a etapa em segundo, logo após obter um trajeto mais livre entre o bloco. A estratégia dele foi esperar e esperar. E aí eu fui para cima porque ele também é forte nas subidas e rápido nos sprints", comentou Matteo Trentin.

Asgreen acabou liderando um grupo de ciclistas que terminou a etapa num intervalo curto, de apenas 18 segundos, até o décimo colocado. A etapa desta quarta foi a última antes de três que são consideradas decisivas para a definição do título, ainda na região montanhosa francesa.

O resultado da 17ª etapa da Volta da França não alterou a liderança da classificação geral. O francês Julian Alaphilippe segue na primeira colocação. O ciclista da equipe Deceuninck-Quick-Step terminou a disputa desta quarta 20 minutos depois de Trentin, na 34ª colocação.

Apesar disso, o ciclista da casa aumentou ligeiramente a sua vantagem para o britânico Geraint Thomas, segundo colocado geral. O vice-líder da prova, da equipe Team Ineos, cruzou a linha de chegada no 38º posto.

No geral, o dono da camisa amarela sustenta vantagem de 1min35s sobre o adversário. Alaphilippe tem ainda 1min47s de frente sobre o holandês Steven Kruijswijk, da Team Jumbo-Visma.

A disputa deve esquentar nos próximos dias. Geralmente, a Volta da França é definida entre as etapas de sexta-feira e sábado, embora seja encerrada somente no domingo. O último dia, como de costume, é reservado para uma etapa simbólica pelas ruas da capital Paris.