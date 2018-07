Italiano Fabio Aru confirma vantagem e vence Volta da Espanha

Na etapa que passará para a história pela disputa intensa até o final, o italiano Fabio Aru, da equipe Astana, conquistou neste domingo a sua primeira Volta da Espanha. O ciclista natural da Sardenha festejou sua conquista na Plaza de Cibeles, centro de Madri, em um triunfo trabalhado por toda a sua equipe. Joaquim Rodríguez (Katusha) e Rafal Majka (Tinkoff-Saxo) acompanharam o italiano no pódio. A marca do italiano para a Volta foi de 85 horas, 36 minutos e 13 segundos. O espanhol Rodriguez chegou 57 segundos atrás do campeão, seguido pelo polonês Majka, que ficou 1 minuto e 9 segundos atrás do italiano.

Aru conquista sua primeira grande volta aos 25 anos, na mesma temporada em que terminou em segundo no Giro de Italia, atrás justamente do espanhol Alberto Contador. O italiano soube assumir o comando de sua equipe, Astana, depois da expulsão de Vincenzo Nibali, e entregou a todos na penúltima etapa uma performance soberba em Madri, que lhe garantiu a camisa vermelha de líder e entrará para a história do esporte como "A Grande Batalha de Madri".

"Quis ganhar como meu ídolo Contador, no ataque", declarou após a prova o campeão.

A definição desta etapa de Sierra de Guadarrama aconteceu quando o então líder, o holandês Tom Dumoulin, não conseguiu resistir ao ataque do italiano. Mais tarde, a direção da Giant, sua equipe, anunciou que o holandês estava doente.

Neste domingo, o alemão John Degenkolb, também da Giant, foi o vencedor da última etapa, em Madri, com um sprint final. A equipe vencedora da Volta da Espanha 2015 foi a Movistar.