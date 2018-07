Italiano Fabio Aru fatura 5ª etapa e Froome assume a ponta da Volta da França

O italiano Fabio Aru deu uma demonstração de força nesta quarta-feira ao acelerar para escapar do britânico Chris Froome, três vezes campeão da Volta da França, e de outros favoritos a ficar com a camiseta amarela para vencer nesta quarta-feira a quinta etapa da prova, a primeira montanhosa desta edição, se mostrando como um candidato a ficar com a camiseta amarela no dia 23, em Paris.

Froome ainda teve rendimento bom suficiente na subida da montanha de La Planche des Belles Filles para assumir a liderança da classificação geral da Volta da França e superar o seu companheiro de equipe, o também britânico Geraint Thomas, que sofreu com o calor e não conseguiu acompanhar o ritmo dos líderes na escalada.

Mas foi Aru quem mais impressionou com uma explosão de velocidade que deixou todos para trás na subida, sendo decisivo para que ele completasse o percurso de 160,5 quilômetros entre Vittel e La Planche des Belles Filles em primeiro lugar, com o tempo de 3h44min06. "É extraordinário para mim ganhar esta etapa", disse o italiano de 26 anos, da equipe Astana.

O irlandês Daniel Martin foi o segundo colocado, a 18 segundos de Aru, também superando Froome, que ficou 22 segundos do vencedor, em uma indicação de que dessa vez será mais complicado para ele faturar o título da Volta da França. "Esta será a batalha mais difícil que eu já tive", disse.

Quando Aru empreendeu a sua fuga, os outros ciclistas se surpreenderam e demoraram a reagir, com Froome sendo o primeiro a fazê-lo. "Quando ele saiu, fiquei com o meu time e esperei o ataque dos outros. Mas ninguém se movimentou. Eu pensei: 'Certo, eu tenho que ir, o que posso fazer?'", afirmou Froome. "Talvez tenhamos esperado demais", avaliou.

Froome não venceu, mas a camiseta amarela, claro, foi um ótimo consolo para ele, que está com um tempo total de 18h38min59 e uma vantagem de 12 segundos para Thomas. Só que Aru vem logo atrás, com uma desvantagem de 14 segundos.

A Volta da França prossegue nesta quarta-feira com a disputa da sexta etapa, entre Vesoul e Troyes, com um percurso de 216 quilômetros.