Italiano Nibali vence e volta a liderar Volta da França

Líder da equipe Astana, Nibali ultrapassou na classificação geral o francês Tony Gallopin, que tinha tomado a camisa amarela do líder italiano no dia anterior. Mas dessa vez Nibali foi soberano no percurso de 161,5 quilômetros entre Mulhouse

e La Planche des Belles Filles nas montanhas de Vosges.

Com uma arrancada nos dois últimos quilômetros, Nibali ultrapassou o espanhol Joaquim Rodriguez. Seu oponente chegou a alcançá-lo novamente, mas o italiano foi mais veloz nos 700 metros finais para assegurar a vitória.

Ao final, Nibali cruzou a linha de chegada 15 segundos à frente do francês Thibault Pinot, com um tempo total de 4h27min26, seguido pelo espanhol Alejandro Valverde, que foi 20 segundos mais lento do que o vencedor. Assim, ele recuperou a camisa amarela que ele usou durante sete dias, depois que venceu a segunda etapa da Volta da França, nas colinas de Yorkshire, no norte da Inglaterra

Com esse resultado, Nibali lidera a disputa da Volta da França com um tempo total de 42h33min38 e uma vantagem de 2min23 para o australiano Richie Porte. Já Valverde é o terceiro colocado, com uma desvantagem de 2min47.

Sem Contador e também o britânico Chris Froome, que abandonou a disputa na semana passada, a Volta da França terá um vencedor e inédito neste ano. E ele poderá ser Nibali, que acumula conquistas do Giro da Itália, em 2013, e da Volta da Espanha, em 2010.

A terça-feira será de folga para os participantes da Volta da França, que será retomada nesta quarta-feira, com a disputa da 11ª etapa, entre Besançon e Oyonnax, com um percurso de 187,5 quilômetros.