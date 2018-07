Italiano renuncia ao cargo de vice-presidente do COI O italiano Mario Pescante renunciou nesta terça-feira ao cargo de vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), na sequência da recusa do governo do seu país a apoiar a candidatura da cidade de Roma aos Jogos Olímpicos de 2020, anunciada na semana passada. O COI possui outros três vice-presidentes.