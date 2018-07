Italo e Gouveia caem e Brasil se despede de etapa do Mundial de Surfe

O surfe do Brasil se despediu da etapa de Fiji do Circuito Mundial, nesta quarta-feira. Ian Gouveia e Italo Ferreira, últimos remanescentes brasileiros na disputa, foram eliminados na repescagem, antes da fase de quartas de final. Foi um dos piores rendimentos dos surfistas brasileiros na temporada até agora.

Italo Ferreira foi derrotado pelo australiano Julian Wilson na primeira bateria da repescagem, por 13,34 a 734. Logo na sequência Ian Gouveia se saiu um pouco melhor, mas sem conseguir superar o italiano Leonardo Fioravanti, que venceu por 14,83 a 11,33. O francês Joan Duru e o australiano Joel Parkinson foram os outros vencedores desta repescagem.

Campeão mundial em 2015, Gabriel Medina foi eliminado ainda no início da etapa, na terceira fase. O mesmo aconteceu com Adriano de Souza, o Mineirinho. Miguel Pupo e Wiggolly Dantas seguiram pelo mesmo caminho numa etapa marcada por "zebras". O havaiano John John Florence, por exemplo, também foi eliminado na terceira fase.

A derrota abriu a possibilidade para Mineirinho assumir a liderança da temporada ao fim da etapa. Mas a derrota precoce acabou com as chances do brasileiro. Ele deve perder a segunda colocação do campeonato quando acabar a disputa em Fiji.

A previsão dos organizadores é de que a etapa seja finalizada ainda nesta quarta (quinta-feira no horário local).