Italo exibe suas pranchas na beira da piscina e chama atenção dos fãs. Veja foto

O surfista Italo Ferreira mostrou em uma foto nas redes sociais sua coleção de pranchas que usa para competir. A imagem chamou a atenção de seus seguidores pela forma inusitada com que ele ordenou as pranchas, uma ao lado da outra, na beira da piscina de sua casa.

São 25 pranchas, com os adesivos de seus patrocinadores, mas muitas delas estão sem quilhas. Chama atenção a quantidade de pranchas diferentes, mas é comum o surfista ter uma variedade em seu quiver, para usar o melhor modelo de acordo com as condições do mar.

Italo possui inclusive pranchas maiores que as que ele apresentou, que ele utiliza para pegar ondas quando o mar está maior. Na foto dá para ver ainda um pedaço da praia de Baía Formosa, no litoral do Rio Grande do Norte, onde ele mora.

Por causa de seu sucesso no surfe, Italo conseguiu montar uma casa pertinho da praia e com toda estrutura que precisa para treinar. Tem uma bela piscina, também tem uma academia completa para ele trabalhar a parte física e muito espaço, pois o atleta gosta de receber os amigos em sua residência.

Italo Ferreira foi campeão mundial de surfe em 2019, quando superou na final do Pipe Masters o também brasileiro Gabriel Medina. E neste ano, o atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na estreia da modalidade no programa. Agora, está de férias após terminar em terceiro lugar o Circuito Mundial.