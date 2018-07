Ítalo Ferreira chega às semis em Margaret River

Após três dias sem a ondulação perfeita para a sequência da etapa de Margaret River do Circuito Mundial, os surfistas finalmente puderam cair na água nesta sexta-feira, na Austrália. Com três brasileiros na disputa a partir da quarta fase, apenas Ítalo Ferreira conseguiu avançar e chegou às semifinais da competição. Gabriel Medina, campeão mundial em 2014, e Caio Ibelli foram eliminados.

O surfista potiguar chega às semifinais pela segunda vez consecutiva na perna australiana (as três primeiras etapas) do Circuito Mundial. Ele ganhou uma disputa direta pela vice-liderança no ranking de 2016 contra o norte-americano Kolohe Andino e vai enfrentar o havaiano Sebastian Zietz na briga pela vaga na grande final.

Esta semifinal poderia ser toda brasileira, mas Caio Ibelli caiu para Sebastian Zietz em uma sexta-feira com boas ondas em Margaret River. A outra disputa por um lugar na decisão será entre os australianos Joel Parkinson e Julian Wilson, que venceram as primeiras baterias das quartas de final.

Por ter chegado às semifinais, Ítalo Ferreira é o segundo colocado da temporada e agora tem chance de se tornar o líder na etapa do Rio, que acontecerá em maio no Postinho da Barra da Tijuca. Isso porque o australiano Matt Wilkinson, vencedor das duas primeiras etapas da temporada, foi eliminado na quinta fase pelo norte-americano Nat Young.

Nesta mesma quinta fase, uma repescagem, Gabriel Medina caiu em uma equilibrada disputa contra Ítalo Ferreira - 15.93 a 13.17. Antes, o campeão mundial de 2014 havia perdido a bateria tripla para Kolohe Andino, que fez 14.20 contra 12.00 do brasileiro e 12.00 do sul-africano Jordy Smith.