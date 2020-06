Italo Ferreira exibe rotina ao lado de familiares e amigos em programa no Canal OFF

Campeão mundial de surfe, Italo Ferreira estreia como protagonista no Canal OFF nesta quarta-feira com o "Parque do Italo". O programa foi gravado durante as férias do surfista em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, antes da pandemia do novo coronavírus, para exibir a rotina do atleta ao lado de familiares e amigos.

"Quando vieram pela primeira vez com o projeto eu fiquei um pouco tímido, porque eu nunca pensei em filmar a minha vida. Mas abracei essa ideia logo depois do melhor momento da minha carreira. Eu estava feliz, com as pessoas que eu amo e no lugar que eu nasci. Uma combinação perfeita", diz Italo.

O potiguar conta que superar a timidez foi um dos maiores desafios durante as gravações. "Fui me soltando aos poucos. Pedi para a galera deixar a câmera ligada e pegar as nossas brincadeiras. Deu tudo certo no final. Realmente foi muito divertido", complementa.

O canal chegou a procurar Italo antes do título mundial. "Nossa aproximação vem antes mesmo dele se tornar campeão. Ele já foi personagem do nosso programa 'Brazilian Storm' e de diversos outros conteúdos do linear e das nossas redes sociais, por exemplo. É uma pessoa de carisma enorme e muito divertido. Será muito legal poder mostrar para o espectador esse lado dele com o Parque do Italo", conta Leonardo Campos, gerente de conteúdo do Canal OFF.

Para Italo, o programa pode servir de inspiração para um filme. A produção está nos planos do surfista. "Eu tenho esse desejo. Já coloque na mesa que gostaria de ter. Mas, acredito que tenho muita coisa para explorar e conquistar ainda antes de contar a minha história nesse formato", afirma Italo.

O programa pode ser acompanhado nesta quarta-feira, às 21h30. Ele também será exibido na quinta, às 09h30, sexta (7h30), sábado (20h30), domingo (23h), próxima segunda (15h30) e terça às 12h30.