Ítalo Manzine conquista a medalha de prata nos 50m livre na Universíada

O nadador brasileiro Ítalo Manzine conquistou neste sábado a medalha de prata nos 50 metros livre na Universíada, que acontece em Taipei, capital de Taiwan. O primeiro lugar ficou com o finlandês Ari Pekka Liukkonen. O japonês Katsumi Nakamura fez o mesmo tempo do brasileiro e dividiu a segunda colocação.

Foi a 11ª medalha do País na competição universitária. Ítalo foi um dos responsáveis por tirar Cesar Cielo da Olimpíada do Rio-2016 ao superá-lo na seletiva final para a competição justamente na prova dos 50m livre. "Eu sou um grande fã do esporte universitário. Desde 2014, quando eu ingressei na faculdade de administração", comentou.

"Nunca tinha vindo a uma competição desse porte. Estou muito feliz, minha primeira Universíada, e já subindo no pódio. Acho que essa é a medalha de maior importância na minha carreira até agora. A primeira de muitas", completou.

O Brasil também teve representantes em outras duas provas neste sábado: os 50m livre feminino, com Graciele Herrmann, que terminou em quarto lugar, e Alessandra Marchioro, que ficou em sétimo. E também no revezamento 4x100m medley, com Henrique Martins, Leonardo de Deus, Raphael Rodrigues e Gabriel da Silva Santos. O quarteto ficou em quinto lugar.

Neste domingo acontecerá a disputa da maratona aquática da Universíada. O Brasil será representado por Allan do Carmo, Victor Colonese, Viviane Jungblut e Betina Lorscheitte.