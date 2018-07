Itaquerão ganha benefício fiscal do governo federal O estádio do Corinthians, o Itaquerão, é a quarta arena da Copa de 2014 contemplada com benefícios tributários por meio do programa Recopa, do Governo Federal. A portaria foi publicada ontem do Diário Oficial da União. O ato é assinado pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo.