Itaquerão recebe nesta quarta-feira visita da Fifa

SÃO PAULO - O Corinthians já preparou o terreno para receber nesta quarta-feira a visita da Fifa às vésperas do sorteio da Copa das Confederações, em São Paulo. Para chamar a atenção dos visitantes, os funcionários que estão trabalhando na obra da arena em Itaquera pintaram de preto um campo justamente no local onde ficará o gramado. Entre os ilustres convidados para a visita estão o ex-jogador Bebeto, membro do Comitê Organizador Local, e o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke. Ronaldo e o prefeito Gilberto Kassab não deverão participar. Representantes do Ministério do Esporte também estarão presentes na visita técnica.

A intenção é apresentar a operação de transporte de torcedores que a cidade está planejando para a Copa do Mundo de 2014. Os visitantes serão guiados por Gilmar Tadeu Ribeiro Alves, secretário Especial de Articulação para a Copa de 2014, e Julio Semeghini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado. A viagem de trem será feita entre a estação da Luz, no Centro, e Itaquera. A ideia é mostrar à Fifa o projeto de mobilidade urbana para o Mundial e provar que é possível ir da região central da cidade até o estádio em menos de 20 minutos.

No canteiro de obras, a empreiteira Odebrecht fará uma apresentação sobre o estádio que receberá a abertura da Copa e depois Gilmar Tadeu falará sobre a importância do legado para a zona leste da cidade. Atualmente, o estádio tem 54,88% de avanço nas obras e conta com 2.200 operários trabalhando em três turnos. Os módulos da estrutura metálica da cobertura do prédio leste já estão sendo colocados, em um serviço que precisa da participação sincronizada de dezenas de operários.