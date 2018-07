Itaquerão será oficializado em março de 2011 O Comitê Organizador da Copa de 2014 pretende anunciar formalmente o Itaquerão como o estádio de abertura do Mundial em março do ano que vem. A informação é do presidente do comitê e da CBF, Ricardo Teixeira. O projeto do estádio passará por uma revisão técnica no próximo dia 15, com a ampliação de sua capacidade de 48 mil para 65 mil lugares. Se for aprovado pelo Corinthians, o projeto da arena será enviado em seguida ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o pedido de financiamento de R$ 400 milhões.