Itaquerão terá até discoteca à noite

O local está sendo projetado por uma conceituada empresa norte-americana que faz arquitetura de interiores. O Corinthians encomendou o material e já recebeu as primeiras versões do local que funcionará de dia como um restaurante numa área de 1.500 metros quadrados, sendo que um terço desse espaço é formado por um belo mezanino.

Assim, de dia o local abriria como um restaurante e bar temático esportivo e à noite seria uma discoteca de padrão internacional, mas que não funcionaria em dias de jogos. O clube ainda não definiu quem vai fazer a operação desse setor na Arena Corinthians, mas sabe-se que será uma área privativa operada por terceiros.

A discoteca ficará no prédio oeste, onde estão concentradas todas as áreas vips e a maior parte dos camarotes. Ficará no anel inferior, de frente para o gramado. Um grande vidro demarcará o espaço e possibilitará que os 'torcedores baladeiros' tenham uma visão privilegiada do campo, que receberá um tipo de iluminação especial à noite.

Como a manutenção do campo é feita no período noturno, o estádio recebe uma iluminação parcial de segurança e contará com lâmpadas noturnas de ultravioleta, que ajudam a equilibrar a luz do sol e favorecem o crescimento da grama nos locais mais desgastados, como a pequena área. Isso tudo torna a paisagem da discoteca ainda mais interessante para os frequentadores.

Atualmente, a Arena Corinthians está com 60% de avanço e a previsão de entrega é para dezembro de 2013, porém os mais otimistas acham que o prazo pode ser adiantado para coincidir com o aniversário do clube, em 1.º de setembro. O estádio receberá a abertura da Copa do Mundo de 2014.