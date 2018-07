Itaquerão vira templo para 62 casamentos

O Itaquerão, estádio do Corinthians em construção em Itaquera, zona leste da cidade, foi palco de um casamento coletivo que reuniu 62 casais para um "sim" simultâneo na manhã deste domingo, 18.

O grande casório foi iniciativa da Odebrecht, construtora encarregada da obra. Segundo o gerente operacional, Frederico Barbosa, a partir dos dados dos recursos humanos a empresa percebeu que havia uma série de casais em uma união estável não oficializada e, em uma reunião há quatro meses, surgiu a ideia de fazer um casamento.

Dos 1820 trabalhadores que estão ajudando a erguer o Itaquerão, 62 conseguiram juntar os papéis a tempo de se casarem.

A cerimônia estava marcada para às 10h, mas às 9h o estádio já estava lotado de noivas ansiosas. O espaço para a união civil foi uma área usada normalmente para o lazer dos funcionários. Os casais, que puderam levar dois padrinhos e quatro convidados, assinaram os documentos e um a um foram chamados para responder à tão esperada pergunta. Provavelmente os que estavam esperando há mais tempo eram o operário Luiz Pedro de Souza, de 49 anos, e a doméstica Maria Neli dos Santos, de 51, que estão casados há 30 anos mas nunca oficializaram a união.

"Ofereceram essa oportunidade e fomos no embalo. É emocionante estar casando no estádio, porque sou corintiano desde que comecei a trabalhar aqui", comentou Luiz, emocionado. O casal tem dois filhos, Raquel, de 27 anos, e Igor, de 15, que foram assistir ao casamento dos pais.

A cerimônia religiosa, em uma quadra onde os funcionários jogam bola no tempo livre, foi dividida entre católicos e evangélicos. E foi neste campo de grama sintética que Carlene Antonia, de 19 anos, aceitou se tornar esposa do primeiro namorado, o operário Paulo Souza, de 21 anos. Mesmo torcendo para o Flamengo, Carlene afirmou que se casar no Itaquerão foi inesquecível: "É uma sensação muito boa, simplesmente maravilhoso," conta.

A festa foi finalizada com salgadinhos, docinhos, bolo e refrigerante. Os casais, junto com seus filhos e parentes, comemoraram em meio ao barulho da obra, que não parou durante todo o dia. Frederico Barbosa aproveitou a oportunidade para renovar seus votos de felicidade, com a proximidade do seu aniversário de 30 anos de casamento. "É uma oportunidade única. Hoje em dia em uma empresa os funcionários precisam estar mais próximos e hoje pudemos conhecer as famílias e ver a força e a união de cada casal", afirmou.