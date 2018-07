Ituano começa bem e torcida grita 'olé'

Após um primeiro tempo até equilibrado, a equipe anfitriã foi marcando gols em intervalos quase regulares de 14 minutos: Evando aos 14, Otacílio Neto aos 27 e Kleyton Domingues aos 33.

Hoje, a primeira rodada do Campeonato Paulista continua com mais dois jogos entre times do interior. A maior expectativa está em Catanduva, onde o Catanduvense enfrenta o Mogi Mirim, às 19h30.

Depois de ficar 20 anos afastada da elite do futebol paulista, o Catanduvense aposta no meia Alemão, repatriado do Vicenza, da Itália. Desconhecido no Brasil, o jogador era uma das grandes promessas das categorias de base do Santos antes que aparecessem por lá Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Mas o nome mais conhecido do elenco comandado pelo experiente Roberval Davino é Lúcio, meia habilidoso que na última década vem passando por clubes grandes, como Santos, Flamengo, Atlético-MG e Guarani.

Já o Mogi Mirim foi buscar na Espanha, mais precisamente na equipe do Mallorca, o seu principal reforço: o lateral Edson Ratinho. A expectativa da diretoria e dos torcedores é grande também sobre o meia Jéferson Maranhão, que se destacou no Ituano durante o Paulistão do ano passado.

O outro jogo será no ABC, no mesmo horário. O São Caetano recebe a Ponte Preta, no Anacleto Campanella.

O Azulão contratou o volante Moradei, ex-Corinthians, o lateral Vicente, que vem do Ceará, e o atacante Pedro Júnior, que jogou no Gamba Osaka, do Japão.

Já a Ponte Preta, animada com o retorno à Série A do Brasileirão, contratou o meia Enrico e o atacante Rodrigo Pimpão, que vieram do Vasco, além do goleiro Lauro, de volta ao clube depois de defender o Inter. No en tanto, perdeu alguns destaques, como Renatinho e Ricardo Jesus.