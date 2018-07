Ivanovic conquista título após um jejum de dois anos Ana Ivanovic não fazia uma final desde Indian Wells, em março do ano passado, e não decepcionou no seu retorno aos grandes jogos: conquistou o título em Linz, na Áustria. A musa arrasou Patty Schnyder em apenas 47 minutos (6/1 e 6/2). A sérvia não levantava um troféu havia dois anos, quando foi campeã do mesmo torneio, em 2008. Com o resultado, Ivanovic deve ficar muito perto do top 20. Três meses atrás, estava na 65ª colocação.