Ivanovic, Monfils e chuva frustram Paris

O fã do tênis acumulou frustrações ontem em Roland Garros. O quinto dia do Grand Slam francês teve muita chuva, adiamento de 25 jogos para hoje e as eliminações precoces de duas estrelas, o tenista local Gael Monfils e a campeã de 2008, Ana Ivanovic.

A chuva que apareceu em Paris pelo segundo dia consecutivo atrasou toda a programação do torneio e testou a paciência do público. O jogo de Monfils diante do italiano Fabio Fognini começou anteontem, foi interrompido por falta de luz natural quando estava 5 a 5 no quinto set (2/6, 4/6, 7/5, 6/4 nas parciais anteriores) e teve duas tentativas de recomeço frustradas ontem. No começo da noite, quando a chuva deu trégua, o resultado não foi agradável para a torcida francesa, que depositava todas as fichas no confronto do queridinho local contra o atual campeão Roger Federer nas oitavas de final. Monfils perdeu por 9 a 7 no quinto set e deu adeus ao torneio.

A musa sérvia não surpreendeu em Roland Garros e seguiu sua rotina de reveses frustrantes. Ivanovic, uma das preferidas do público masculino, voltou a mostrar sua fragilidade mental, fez sete dupla faltas e chegou até a ser massacrada pela limitada russa Alisa Kleybanova, 28ª do ranking, que aplicou 6/3 e 6/0, em apenas 1 hora de jogo. Quase chorou de novo ao final do confronto.

Bellucci segue vivo. O jogo do brasileiro Thomaz Bellucci chegou a começar, mas o tempo e a parca luz do sol só permitiram a disputa de dois sets. O paulista começou mal, perdeu por 6/1 na primeira parcial, mas recuperou-se na segunda diante do espanhol Pablo Andujar, vencendo por 6/3. O restante da partida ficou para hoje, assim como o começo de outros confrontos. Rafael Nadal nem chegou a entrar em quadra ontem e protagoniza hoje o primeiro jogo do dia diante do argentino Horacio Zeballos.