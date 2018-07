Ivanovic supera má fase e elimina chinesa na estreia A tenista Ana Ivanovic começou bem em Roland Garros. Na tentativa de se recuperar no cenário mundial, a sérvia, que ganhou o torneio em 2008 e hoje ocupa a 42ª posição no ranking mundial, passou com tranquilidade pela chinesa Kai-Cheng Chang. Venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Agora, Ivanovic pega a russa Alisa Kleybanova. A favorita ao título, Serena Williams, também venceu. A número 1 do mundo derrotou a suíça Stephanie Voegele por 2 a 0 e jogará contra a alemã Julia Goerges.