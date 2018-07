Ivete Sangalo evita a total monotonia

Bem ao seu estilo, agitada e animada, ela cantou a música "País Tropical", entre outras, acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Heliópolis, formada por jovens músicos de famílias de baixa renda da capital paulista.

Ela tentou animar o público, que parecia desanimado. O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, foi até flagrado dormindo pela transmissão da Rede Globo.

O tabloide Daily Mail, da Inglaterra, nomeou um destaque do sorteio preliminar da Copa: Ivete Sangalo. O jornal elogiou a beleza da cantora e sugeriu aos seus leitores que procurassem imagens da brasileira na internet, pois não iriam se arrepender.

Há poucos dias, Ivete também participou da festa de abertura da Copa América, na Argentina. Ao lado do cantor Diego Torres, cantou o tema da competição, que se chamava "Acredito na América".

Depois do sorteio dos grupos da África e Ásia, a música nacional entrou em cena. Ivan Lins e Ana Carolina fizeram o primeiro show, arrancando aplausos tímidos com a apresentação de MPB. Depois disso, o ex-craque Bebeto e o jovem Lucas Piazon, do São Paulo, apareceram para definir as chaves da América do Norte, América Central e Caribe.

Depois, foi a vez da bossa nova, com a apresentação do pianista e compositor Daniel Jobim, neto e herdeiro do maestro Tom Jobim. Ele tocou e cantou a música "Ela é carioca".

O evento, que ultrapassou o tempo previsto de 105 minutos, foi apresentado pelo jornalista da TV Globo Tadeu Schmidt e pela atriz e modelo Fernanda Lima. O site da rede BBC criticou a apresentação dos artistas brasileiros durante a cerimônia. "O evento foi realizado com intervalos musicais completamente desnecessários e altamente inexpressivos", destacou.