Já garantidas em Londres, meninas miram o Mundial

A equipe treinada por Kleiton Lima já está classificada para a Olimpíada de Londres, graças a uma campanha invicta realizada no Sul-Americano do Equador, em novembro, que garantiu às brasileiras a única vaga que o torneio destinava aos Jogos da Inglaterra. Antes do desafio olímpico, porém, a seleção feminina tem outra competição importante: o Mundial da Alemanha, de 26 de junho a 7 de julho.

O Brasil vem do segundo lugar no torneio de 2007, disputado na China, quando as meninas foram derrotadas justamente pelas anfitriãs da próxima edição.

É na Alemanha que a seleção brasileira espera colocar fim a essa sequência de vice-campeonatos. "Tenho o sonho de ganhar um Mundial e uma Olimpíada com a seleção", afirmou a atacante Marta, que pode conquistar, em 10 de janeiro, em Zurique, na Suíça, o título de melhor jogadora do mundo pela quinta vez.