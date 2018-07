'Já melhoramos muito', comemora Muricy Ramalho

Aos poucos, o Santos começa a jogar como Muricy Ramalho quer: seguro na defesa e abusando da individualidade de Neymar e Ganso no ataque. Assim o treinador espera ir longe na Copa Libertadores e conquistar seu primeiro título da competição, em que seu melhor resultado foi o vice-campeonato em 2006 com o São Paulo (perdeu do Inter).

"Desde que cheguei, tenho tentado dar um pouco mais de equilíbrio ao time quando estamos sem a bola. Porque quando ela está conosco, temos o drible, o improviso, a jogada inesperada. Isso é o que temos de melhor", afirmou o treinador. "Precisávamos nos posicionar melhor. Já melhoramos bem nisso."

O Santos vai enfrentar o América, do México, nos confrontos mata-mata das oitavas, um desafio para Muricy, que costuma ir melhor no sistema de pontos corridos. "Vai ser uma pedreira. A partir do mata-mata, não tem mais jogo fácil na Libertadores", disse o técnico. "Mas estamos jogando melhor e os jogadores estão aprendendo como é jogar num campeonato como esse. Estão reclamando menos da arbitragem, jogando mais bola sem se importar com o juiz."

ESPN - Confira entrevista com o volante Danilo

Veja também:

JOGO - Leia como foi Santos 3 x 1 Deportivo Táchira

ESTADÃO ESPN - Ouça os gols 1 x 0 l 2 x 0 l 2 x 1 l3 x 1

ESTADÃO ESPN - "O que valeu foi a classificação", avalia Muricy

ESTADÃO ESPN - Leonardo Bertozzi comenta a classificação do Santos

ANTERO GRECO - Santos agora deve embalar na Copa Libertadores