Já pensando na Sul-Americana, Flu treina em período integral

Ainda na ressaca da queda no Estadual e já pensando na Copa Sul-Americana, o Fluminense treinou em dois períodos nesta terça-feira, um dia após se apresentar, na sequência da dura queda na semifinal do Campeonato Carioca - um gol sofrido nos acréscimos tirou o time tricolor da decisão.

Fora do Estadual, o Fluminense concentra suas energias agora na Sul-Americana e no Brasileirão. O próximo confronto da equipe será somente na quarta-feira da semana que vem, contra o Nacional Potosí, da Bolívia, no Rio. Será a estreia dos cariocas na competição internacional. No Brasileirão, a estreia será contra o Corinthians, no dia 15, em São Paulo.

Com tempo para recuperar seu elenco, o técnico Abel Braga colocou o seu time para trabalho dupla nesta terça. Pela manhã, no CT da Barra, o elenco focou no trabalho físico, tanto na academia quanto no circuito funcional.

À tarde, no campo 1 do CT, a atividade foi técnica, com duração de 1h40min. Os jogadores do time tricolor treinaram jogadas pelas laterais, cruzamentos e finalizações. Também houve trabalho de posse de bola. O grupo volta aos treinos nesta quarta-feira, somente no período da tarde.