''Já vi de tudo no futebol'', diz R. Carlos

Simpático, atencioso, de papo agradável e sempre com bom humor. O carismático lateral-esquerdo Roberto Carlos desembarcou em janeiro no Parque São Jorge com a missão de apagar a imagem de ex-jogador palmeirense e de conquistar os corintianos. Chegou numa grande festa, prometendo honrar a camisa alvinegra e buscar títulos. Ganhou rapidamente espaço no coração da torcida e, amanhã, tentará cumprir as palavras de que ergueria taças pelo clube. Ganhar do Goiás, além de torcer por tropeço do Fluminense, é a missão do Corinthians. Para ele, e que já viu de tudo no futebol, algo possível de acontecer, mas...

"Vai ser um milagre se ganharmos e o Guarani conseguir somar pontos. Um ponto. Mas na minha vida no futebol aconteceram tantas", diz o lateral, num discurso de que quem for campeão ganhará por méritos. "O Fluminense fez ótima campanha, o Cruzeiro e a gente também. Falta um jogo, são 90 minutos e tem aquelas palavras: a esperança é a última que morre. Vamos procurar jogar bem, já conseguimos o resultado contra o Vasco e não deixamos o Fluminense ser campeão. Acho que importante é continuar nessa mentalidade, jogando bem, e esquecer o que vai acontecer no Engenhão", afirma.

Roberto Carlos elogia o Guarani, fala em despedida honrosa, mas brinca na hora de colocar a mão no bolso para ajudar numa "mala branca" (incentivo para ganhar o jogo). "Vou falar pra ele (Ronaldo) emprestar um pouco e depois devolvo. Independentemente de botar ou não, confio no time do Guarani porque tem bons jogadores. Quando jogamos, perdemos pontos importantes para eles (0 a 0 no 2.º turno)."

Experiente, Roberto Carlos segue a linha de Ronaldo e fala em grande ano apesar da carência de conquistas. "A temporada foi muito boa. Não quanto a títulos, mas no ambiente. Os jogos foram maravilhosos e vamos fechar com chave de ouro, jogando um bom futebol contra o Goiás", enfatiza. "Claro, nosso torcedor quer título, mas está sempre aplaudindo, porque todo mundo vem se esforçando, colocando a camisa, honrando o escudo. Quando se entra e faz um trabalho bom, ele esquece a paixão e aplaude o que você tem feito", elogia o carinho das arquibancadas.

A confirmação de que Roberto Carlos já tem todo o respeito e admiração dos torcedores vem de sua página de recados no site oficial do clube. São mais de 150 recados, todos elogiando o camisa 6. "Um outro lateral-esquerdo melhor que você, meu brother, ainda não nasceu. Você é o melhor desde 1993 na minha opinião, tá certo que andou jogando um tempo no time errado. Mas sempre fui seu fã", escreveu um dos admirados do jogador. Outros seguem a mesma linha e pedem um fim de "campeonato perfeito, com gol, ou melhor, golaço, e o título".

Fôlego invejável. Roberto Carlos completará, amanhã, 60 jogos pelo Corinthians (será o 65º oficial do clube) na temporada. Fominha e eficiente, o lateral mostrou que podia ter ido à Copa da África do Sul e fechará a temporada entre os melhores da posição. Tamanha disposição é recompensada com elogios, como do amigo Ronaldo.

"Ele é o jogador com o qual mais convivi na vida, desde os meus 18 anos, foi maravilhoso, um grande amigo", lembra Ronaldo. Depois de parcerias mundo afora (Internazionale e Real Madrid) e até na seleção brasileira, ambos poderiam se aposentar na próxima temporada. Mas o camisa 9 acha difícil. "O Roberto vai parar bem depois de mim. Ele não cansa, não se machuca, eu não entendo. É um super-homem com aquele tamanho todo (1,68m)", brinca o Fenômeno, que já adiantou aposentadoria para o fim de 2011, ano no qual o amigo fará 38 anos, mas que a princípio não pretende parar.

"Convivo mais com ele do que com minha família. Sempre me dá conselhos. É o irmão que não tive. A convivência com o Ronaldo proporciona os momentos mais marcantes da minha vida. Sofri com ele pelas lesões, sofro com ele quando o vejo na tribuna. Quero ver se em 2011 ele joga o ano inteiro. E não acredito muito que vá parar", retribui o lateral.