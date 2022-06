Australiano vence Filipe Toledo e Gabriel Medina para vencer a etapa da Indonésia da WSL

O australiano Jack Robinson venceu, na madrugada deste sábado, a etapa da Indonésia da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês), ao derrotar na final o brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, por 13,50 a 13,16. Na semifinal, Robinson eliminou Gabriel Medina por 13,90 a 13,33.

Com o resultado, Robinson, campeão também na etapa de Margaret River, se aproximou de Filipinho na classificação pela liderança do ranking. O surfista da Austrália alcançou os 32.160 pontos, contra 32.240 do brasileiro. Com 22.215, Italo Ferreira é o sexto colocado, enquanto Medina ocupa apenas o 23º lugar, com 7.145 pontos.

No feminino, a brasileira Tatiana Weston-Webb terminou em terceiro lugar, ao ser superada na semifinal pela havaiana Carissa Moore. O título da etapa ficou para a francesa Johanne Defay. Com o lugar no pódio, a surfista gaúcha subiu do décimo para o quinto lugar no ranking.

Os surfistas voltam às atividades para a sétima das dez etapas que vão definir os cinco surfistas (homens e mulheres) classificados para a WSL Finals dia 12, em El Salvador.